Filipinler: Çin'in Güney Çin Denizi'ne yerleştirdiği "yüzen bariyer" kaldırıldı

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulara Çin tarafından yerleştirildiği iddia edilen 300 metre uzunluğundaki "yüzen bariyerin" kaldırıldığını duyurdu.

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözcülerinden Tuğamiral Jay Tarriela, X'te yaptığı paylaşımda, Güney Çin Denizi'ne yerleştirilen "yüzen bariyer" hakkında açıklama yaptı.

Paylaşımda, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın talimatıyla "Bajo De Masinloc'un güneydoğu girişini engelleyen yüzen bariyeri" kaldırmak için gerçekleştirilen operasyonun ardından bariyerin "başarıyla" kaldırıldığını duyuruldu.

Tarriela, "Bariyer, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak seyrüsefer için bir tehlike oluşturmakta, ayrıca Filipin ulusal topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Bajo De Masinloc'da Filipinli balıkçıların geçim faaliyetlerinin yürütülmesini de engellemektedir." ifadelerine yer verdi.

Sözcü Tarriela, söz konusu operasyonun "uluslararası hukuka ve Filipinler'in kıta sahanlığı üzerindeki egemenliğine uygun olduğunu" belirtti.

Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, Çin Sahil Güvenliği (CCG) tarafından Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Luzon Adası'nın karşısında bulunan "Scarborough Resifi"ne döşenen 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyeri kaldırmak amacıyla gerekenin yapılacağını söylemişti.

Tarriela ise dün Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulara "yüzen bariyer" koymakla suçladığı Çin'i "şiddetle" kınamıştı.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.