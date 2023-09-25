Filipinler: Çin'in yerleştirdiği "yüzen bariyerin" kaldırılması için gerekeni yapacağız
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Filipinler Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, Çin Sahil Güvenliği (CCG) tarafından Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sulara yerleştirilen "yüzen bariyer"i kaldırmak için gerekenin yapılacağını söyledi.
Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Ano, CCG'nin bölgeye bariyer yerleştirmesini kınadı.
Ano, CCG'nin Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Luzon Adası'nın karşısında bulunan "Scarborough Resifi"ne döşenen 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyeri kaldırmak amacıyla gerekenin yapılacağını belirtti.
"Çin tarafından yerleştirilen bariyerler, balıkçılarımızın geleneksel balıkçılık haklarını ihlal etmektedir." diyen Ano, Filipinli balıkçıların haklarının korunacağını vurguladı.