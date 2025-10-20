Giriş / Abone Ol
Dünya
  • 20.10.2025 18:49
  • Giriş: 20.10.2025 18:49
  • Güncelleme: 20.10.2025 18:50
Kaynak: Haber Merkezi
Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in güneydoğu açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Isabela eyaletine bağlı Santiago kentinin 93 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 19.35'te meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

