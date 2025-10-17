Filipinler'de 6.1 büyüklüğünde deprem
Filipinler’in kuzeyindeki Luzon Adası’nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssünün Union kenti yakınları olduğunu ve depremin yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı, tsunami uyarısı yapılmadı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.