Filipinler’in kuzeyindeki Luzon Adası’nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssünün Union kenti yakınları olduğunu ve depremin yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı, tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünya
  • 17.10.2025 08:59
  • Giriş: 17.10.2025 08:59
  • Güncelleme: 17.10.2025 09:00
Kaynak: AA
Filipinler'de 6.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Filipinler'in Luzon Adası'nda bulunan Union kenti yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Luzon Adası'nda bulunan Union kentinin güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

