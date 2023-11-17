Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 08.14'te Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

USGS, yerin 78 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Burias Adası'nın 26 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Depremde can veya mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.