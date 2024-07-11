Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in Sangay bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Dünya 11.07.2024 08:21 Giriş: 11.07.2024 08:21

Güncelleme: 11.07.2024 08:23 Kaynak: AA

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