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Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in Sangay bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Dünya
  • 11.07.2024 08:21
  • Giriş: 11.07.2024 08:21
  • Güncelleme: 11.07.2024 08:23
Kaynak: AA
Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Filipinler'in Sangay bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

7.1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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