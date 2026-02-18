Filipinler'de batan feribotta can kaybı 62'ye yükseldi

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 26 Ocak'ta 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Filipinler Sahil Güvenliğinin (PCG), ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ekiplerin hayatını kaybedenlerin bedenlerini su altında arama çalışmalarına ilişkin yeni gelişmeler paylaşıldı.

Açıklamada, ekiplerin toplam 62 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 17 kişinin hala kayıp olduğu ve 293 kişinin kazadan sağ kurtulduğu kaydedildi.

OLAY

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 332'si yolcu ve 27'si mürettebattan 359 kişiyi taşıyan feribot, 26 Ocak'ta batmıştı.

Teknik arıza sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 117 milyon nüfuslu takımada ülkesi Filipinler'de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları meydana gelmişti. 2023'te Zamboanga'dan Sulu vilayetine sefer yapan feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.