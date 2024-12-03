Filipinler'de deniz kaplumbağası etinden zehirlenen 3 kişi öldü

Filipinler'de haşlanmış deniz kaplumbağası etinden zehirlenen 35 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, ülkenin Maguindanao del Norte eyaletinde onlarca kişi kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Yetkililer, haşlanmış deniz kaplumbağası eti yiyen 3 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini, 35 kişinin aynı nedenle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hastaneye kaldırılan kişilerden 34'ünün taburcu edildiğini belirten yetkililer, deniz ürünlerinin iyice temizlenmeden yenmemesi çağrısında bulundu.

Filipinler'de, deniz kaplumbağalarını avlamak ve tüketmek çevre koruma yasaları uyarınca yasak olsa da bazı topluluklar eti ve yumurtası nedeniyle avlamaya devam ediyor.