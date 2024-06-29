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Filipinler'de havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 5 kişi öldü

Filipinler'in Zamboanga kentindeki havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Dünya
  • 29.06.2024 19:58
  • Giriş: 29.06.2024 19:58
  • Güncelleme: 29.06.2024 20:01
Kaynak: AA
Filipinler'de havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 5 kişi öldü
AA

Filipinler'de yerel yetkililer, ülkenin güneyindeki Zamboanga'da yer alan bir havai fişek deposunda, yerel saatle 16.00 civarında patlama olduğunu açıkladı.

Yetkililer, patlama nedeniyle depo çevresindeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştuğunu belirtti.

Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, en az 20 kişinin yaralandığını ve 8 yaralının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Zamboanga Polis Departmanından Kimberly Molitas, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada ölenlerden birinin çocuk olduğunu bildirdi.

Molitas, itfaiye ve polisin patlamanın nedenini tespit etmek üzere bölgede incelemelerde bulunduğunu söyledi.

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