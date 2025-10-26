Giriş / Abone Ol
Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama: 2 kilometre yükseğe kül püskürttü

Filipinler’in Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda meydana gelen patlamada, yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdü.

Dünya
  • 26.10.2025 15:30
  • Giriş: 26.10.2025 15:30
  • Güncelleme: 26.10.2025 15:32
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden (Phivolcs), yapılan açıklamada, 24 Ekim'de yerel saatle gece sularında Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın 3 dakika sürdüğü ifade edilen açıklamada, yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü belirtildi.

BÖLGEDE YAŞAYANLARA UYARI

Açıklamada, yanardağın halen halk arasında artan endişe ve huzursuzluğa işaret eden ikinci alarm seviyesinde olduğu aktarıldı.

Yetkililer, bölgede yaşayanlara  kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, ayrıca açıklıkları nemli havlu veya bezle örtmelerini tavsiye etti.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

