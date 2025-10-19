Filipinler'de küçük uçak düştü: 2 ölü
Filipinler’in Tarlac kentinde pirinç tarlasına düşen küçük uçakta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Pampanga’daki Magalang Üssü’nden havalanan uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Filipinler'in Tarlac kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filipinler basını, Pampanga kentindeki Magalang Üssü'nden havalanan küçük uçağın Tarlac'a bağlı bir kasabadaki pirinç tarlasına düştüğünü duyurdu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydeden yetkililer, uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.