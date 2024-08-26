Filipinler'de M çiçeği vakalarının sayısı 3'e yükseldi

Filipinler'de 2 kişide daha M çiçeği virüsünün (mpox) tespit edilmesiyle ülke genelindeki vaka sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığının Facebook hesabından ülkedeki vaka artışına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, başkent Manila ve çevresinde ikamet eden 30 yaşlarındaki iki kişide M çiçeği virüsünün daha hafif varyantı Klad 2'ye rastlandığı belirtildi.

Yeni M çiçeği varyantının yol açtığı küresel salgın dalgasında Filipinler'de tespit edilen aktif vakaların sayısı 3'e ulaştı.

Filipinler'de bu yılın ilk M çiçeği vakasına 19 Ağustos'ta rastlanmıştı.