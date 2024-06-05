Filipinler'de polisler turistleri kaçırıp fidye istedi: 4 gözaltı

Filipinler'de, bir Malezyalı ve üç Çinli turist polisler tarafından kaçırıldı. Olaya ilişkin 4 polis gözaltına alınırken yetkililer, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişiye ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

Dünya 05.06.2024 12:52 Giriş: 05.06.2024 12:52

Güncelleme: 05.06.2024 12:56 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA