Filipinler'de sel ve toprak kaymalarında 6 kişi öldü

Filipinler'in Davao de Oro ilinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Davao de Oro İli Felaket Önleme İdaresi (PDRRMO), bölgedeki sel ve toprak kaymalarında 6 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi.

Sel ve toprak kaymalarından 13 bin 711 aile etkilendi.

Davao İli Sivil Savunma Direktörü Ednar Dayanghirang, dün yaptığı basın toplantısında, 12 bin 978 ailenin 183 farklı tahliye merkezine yerleştirildiğini belirtmişti.