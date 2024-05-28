Filipinler'de tayfun felaketi: 26 binden fazla kişi tahliye edildi

Filipinler'de aşırı yağışlar sonucu Ewiniar Tayfunu meydana geldi. Tayfun nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Felaketten etkilenen 26 bin 700'den fazla kişi sığınaklara tahliye edildi, ülkedeki 3 havalimanı ile 29 limanın faaliyetleri aksadı ve 6 kentte elektrik kesintileri yaşandı.

Dünya 28.05.2024 15:25 Giriş: 28.05.2024 15:25

Güncelleme: 28.05.2024 15:30 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv