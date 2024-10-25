Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası: Ölü sayısı 46'ya çıktı

Filipinler'de etkili olan Trami Tropik Fırtınası'nda yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) haberine göre yetkililer, fırtınada 7 kişinin yaralandığını, 20 kişinin kaybolduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı seller ve toprak kaymaları yüzünden 46 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler Hava Kuvvetlerinden (PAF) yapılan açıklamada, afet müdahale biriminin etkilenen bölgelere temel yardım malzemeleri taşıdığı kaydedildi.

FİLİPİNLER'DE YILDA 20 FIRTINA VE TAYFUN OLUYOR

Filipin Ulusal Polisi (PNP) Sözcüsü Tuğgeneral Jean Fajardo, afet nedeniyle yaklaşık 18 bin polisin seferber edildiğini söyledi.

Fajardo, hava koşullarının düzelmesi durumunda arama kurtarma çalışmaları için bölgeye helikopter gönderileceğini ifade etti.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.