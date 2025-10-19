Filipinler'de tropik fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Kaynak: DHA
FİLİPİNLER, (DHA) - FİLİPİNLER'de tropik fırtına nedeniyle binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.
Filipinler basını, ülkenin doğusundaki Bicol bölgesinde karaya ulaşan fırtına Fengshen nedeniyle Albay, Masbate ve Catanduanes eyaletlerinde yaklaşık 22 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Filipinler Sahil Güvenliği, kötü hava koşulları nedeniyle doğu bölgelerde deniz seferlerinin durdurulduğunu, 3 bin 142 yolcu, 1004 kara aracı, 6 gemi ve 2 teknenin limanlarda kaldığını açıkladı.