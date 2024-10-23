Filipinler'de tropik fırtına öncesi etkili olan şiddetli yağış sellere yol açtı

Filipinler'de yaklaşan Trami Tropik Fırtınası öncesinde meydana gelen şiddetli yağış ve seller hayatı olumsuz etkiledi.

Filipinler'de hükümet yetkilileri, Pasifik Okyanusu'ndan karaya yaklaşan Trami Tropik Fırtınası öncesinde ülkeyi etkileyen şiddetli yağışlar ve fırtına için alınacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Meydana gelen olumsuz hava koşullarının etkisiyle bir ağaç dalının kırılarak düşmesi sonucu en az bir kişinin öldüğünü bildiren yetkililer, sel nedeniyle 7 kişinin kayıp olduğunu, binaların çatısında mahsur kalan çok sayıda kişinin ise acil durum sığınaklarına tahliye edildiğini kaydetti.

Ülkenin bazı bölgelerindeki devlet daireleri ve okulların önlem amaçlı kapatıldığını açıklayan yetkililer, fırtına güzergahında bulunmayan ancak şiddetli yağışlardan etkilenebilecek çok sayıda kentte de uyarı yapıldığını aktardı.