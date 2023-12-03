Filipinler'de üniversitenin spor salonundaki patlamada 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Filipinler'de pazar ayini için toplanan Hristiyanların bulunduğu Mindanao Devlet Üniversitesi'ndeki spor salonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'ndaki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi'ndeki spor salonunda pazar ayini esnasında patlama meydana geldi.
Bölgedeki ordu yetkilileri, patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralanan 50 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Ülkede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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