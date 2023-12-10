Filipinler, Güney Çin Denizi'nde gemilerine müdahale eden Çin'i kınadı

Filipinler, iki ülke arasında egemenlik ihtilafının olduğu Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları yakınındaki "İkinci Thomas Sığı" olarak bilinen bölgede gemilerine müdahale eden Çin'i kınadığını bildirdi.

Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS), Çin Sahil Güvenliğinin, İkinci Thomas Sığı yakınlarında gemilerine müdahale etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filipinler'in karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yaptığı sırada, Çin Sahil Güvenliğinin gemilere "tazyikli su sıktığı" belirtildi.

İkmal gemilerinin Çin tarafından "engellendiği ve tehlikeli manevralara maruz bırakıldığı" kaydedilen açıklamada, "Çin'in, rutin bir ikmal görevine karşı gerçekleştirdiği eylemleri bir kez daha kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.