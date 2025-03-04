Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu
Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı tatbikat esnasında kayboldu. Hava Kuvvetleri, kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: AA
Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat esnasında kayıplara karıştı.
"Philstar" gazetesinin haberine göre, tatbikat kapsamında FA-50 tipi savaş uçakları Cebu kentinden havalandı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Uçakların hedeflenen bölgeye ulaşmasından dakikalar önce bir tanesi ile iletişim koptu.
Diğer uçakların kayıp uçakla temas kurma denemeleri ise başarısızlıkla sonuçlandı.
Hava Kuvvetleri, kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu.