Filipinler ile Avustralya, Güney Çin Denizi'nde ortak deniz ve hava devriyesine başladı

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde ABD'nin ardından Avustralya ile de ortak deniz ve hava devriyesi yürütüyor.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, X sosyal medya platformundan, Güney Çin Denizi'nde Avustralya ile ortak devriye faaliyetine başladıklarını duyurdu.

İlk kez düzenlenen faaliyetin, iki ülke arasında derinleşen stratejik ortaklık ve savunma işbirliğinin göstergesi olduğunu belirten Marcos, "Bu, kurallara dayalı uluslararası düzene ve daha barışçı, güvenli ve istikrarlı Hint-Pasifik bölgesine bağlılığımızı ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Filipinler'in "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdığı, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusundaki sularda yürütülen devriye faaliyetinin 3 gün süreceği bildirildi.