Filipinler ile Fransa güvenlik anlaşması imzalamayı planlıyor

Filipinler ve Fransa, güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla bir anlaşma imzalamayı planlıyor.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

"Savunma işbirliğimizi üst düzeye çıkarma ve daha kapsamlı hale getirme yönünde somut adımlar atma niyetindeyiz." diyen Teodoro, müzakerelerin başlaması için devlet başkanlarından onay beklediklerini söyledi.

Lecornu ise "İlk olarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında stratejik bir yakınlık yaratarak birlikte nasıl çalıştıklarını görmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Söz konusu anlaşma, Filipinler ile Fransa silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikat düzenlemeleri için birbirlerinin ülkelerine gitmelerini öngörüyor.