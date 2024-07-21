Filipinler ve Çin, ihtilaflı sularda karaya oturmuş gemiye ikmal görevlerine ilişkin geçici anlaşmaya vardı

Filipinler ve Çin'in, ihtilafın yaşandığı İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler savaş gemisine ikmal yapılmasına yönelik geçici anlaşmaya vardığı bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığından Çin ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Manila ve Pekin yönetiminin, Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" savaş gemisine devriye ve günlük ihtiyaçların karşılandığı ikmal görevlerine ilişkin geçici anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tarafların, Güney Çin Denizi'nde "gerginliği azaltma ve farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla idare edilmesi" ihtiyacının farkında olduğu ifade edilen açıklamada, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi yer almadı.

Açıklamada, iki ülkenin Güney Çin Denizi'nde birbirlerinin konumuna "zarar vermeme" konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.