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Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 04.12.2023 00:01
  • Giriş: 04.12.2023 00:01
  • Güncelleme: 04.12.2023 00:03
Kaynak: İHA
Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem

Filiğinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin 30,5 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. 

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti. 

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