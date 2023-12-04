Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filiğinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin 30,5 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.