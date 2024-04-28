Filipinlerde aşırı sıcaklar ve grev nedeniyle eğitime 2 gün ara

Filipinler’de aşırı sıcaklar ve toplu taşıma araç sürücülerinin ülke genelindeki grevi nedeniyle 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi.

Filipinler aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkeyi haftalardır etkisi altına alan aşırı sıcakların yanı sıra toplu taşıma (jeepney) sürücülerinin ülke genelinde bugün greve gitmesi eğitimi vurdu.

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar ve grev nedeniyle ülke genelinde devlet okullarında 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelinde 47 bin okulun 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçtiği bildirildi.