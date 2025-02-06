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Filipinler’de küçük uçak düştü: 4 ölü

Filipinler'de güney bölgesinde yer alan Ampatuan kasabasında yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 06.02.2025 15:28
  • Giriş: 06.02.2025 15:28
  • Güncelleme: 06.02.2025 15:28
Kaynak: DHA
Filipinler’de küçük uçak düştü: 4 ölü
Fotoğraf: AA /Arşiv

Filipinler'in güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Ampatuan kasabasında meydana geldi.

Yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Uçaktaki 3 kişinin yabancı asıllı olduğu, kimliklerinin belirlenmesi için inceleme yapıldığı belirtildi.

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