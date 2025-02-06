Filipinler’de küçük uçak düştü: 4 ölü
Filipinler'de güney bölgesinde yer alan Ampatuan kasabasında yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Filipinler'in güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Ampatuan kasabasında meydana geldi.
Yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Uçaktaki 3 kişinin yabancı asıllı olduğu, kimliklerinin belirlenmesi için inceleme yapıldığı belirtildi.