Filipinler’de yolcu otobüsü vadiye uçtu: 17 ölü, 7 yaralı

Filipinler’de yolcu otobüsünün vadiye uçmasıyla 17 kişinin hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Filipinler’in batısındaki Antique eyaletinde yolcu otobüsü vadiye uçtu. Kazada 17 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Antique Eyaleti Hükümeti’nden yapılan açıklamada, “Aralarında otobüs şoförü, otobüs muavini, otobüs müfettişi ve görevli müfettişin de bulunduğu 13 kişinin olay yerinde öldüğü tespit edildi. Diğer 4 kişi ise hastanelere nakledildikten sonra tıbbi müdahale altındayken hayatını kaybetti. Durumu kritik olan 7 kişi halen Batı Visayas Tıp Merkezi ve Iloilo Mission Hastanesinde tedavi altında tutulmaktadır. Iloilo kentinden Culasi'ye gitmekte olan otobüsün, seyir halindeyken fren arızası sonucu vadiye uçtuğu düşünülüyor” denildi.

Kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.