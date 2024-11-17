Filipinler’i Man-yi Tayfunu vurdu: 1.2 milyon kişi tahliye edildi

Filipinler’in Bicol bölgesindeki Catanduanes adası yakınlarında karaya çıkan Man-yi Tayfunu’nun bilançosu netleşmeye başladı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açan tayfun nedeniyle en az 2 kişi yaralandı.

Ülke genelinde 1.2 milyon kişinin evlerinden tahliye edilirken, en az 93 uçuş iptal edildi.

Fotoğraf:İHA

Tayfun birçok bölgede maddi hasara ve elektrik kesintilerine neden oldu. Şiddetli rüzgar, ağaçları yerlerinden sökerken, evlerin çatısı uçtu.

26 YEREL VE 2 ULUSLARARASI HAVAALANI KAPATILDI

Tayfun nedeniyle 26 yerel ve 2 uluslararası havaalanının geçici olarak kapatıldığını açıklayan yetkililer, birçok feribot seferinin de askıya alındığını ifade etti. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ordu ve sahil güvenlik kuvvetleri dahil 36 bin personelin katılımıyla sürdüğü belirtildi.

Fotoğraf: İHA

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), tayfunun bu gece itibariyle kademeli olarak etkisini yitireceğini açıkladı.

“SÜPER TAYFUN” OLARAK TANIMLANMIŞTI

PAGASA, hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan Man-yi Tayfunu’nun “Süper Tayfun” kategorisine alındığını açıklamıştı.