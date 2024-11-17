Filistin Başbakanı: "Batı Şeria'da güvenlik ve mali istikrarın sağlanması için çabalıyoruz"

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıma çabasına rağmen hükümetin, Batı Şeria'da güvenlik ve mali istikrarı sağlamak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Başbakanlık ofisinden yayımlanan açıklamaya göre, Mustafa, Beytullahim ilini dolaştı.

Başbakan Mustafa, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını Batı Şeria'ya taşıma çabalarına rağmen Batı Şeria'da güvenlik, mali ve finansal istikrarın sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkı aleyhinde süregelen saldırıları ve bölgenin İsrail tarafından yeniden işgal edilmesi nedeniyle oluşan zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Mustafa, ayrıca İsrail'in bağımsız bir Filistin devletinin oluşumunu kökten engellemek amacıyla Batı Şeria'yı Gazze Şeridi'nden ayırma girişimlerinin yol açtığı sıkıntılara da dikkati çekti.

Mustafa, Gazze Şeridi'nin, Kudüs ve diğer Filistin toprakları gibi Filistin devletinin bölünmez bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail saldırıları sona erdiğinde, Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın siyasi, coğrafi ve kurumsal olarak yeniden birleştirilmesi için çalışmalar yapılacağını belirten Mustafa, ulusal uzlaşının gerekli olduğunu; tek, bağımsız ve birleşik bir Filistin devletinin kurulması yolunda olduklarını ifade etti.