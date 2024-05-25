Filistin Başbakanı Mustafa, İtalya’da

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa ziyaretine İtalya’dan başladı.

Filistin Başbakanı Mustafa, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Bakan Tajani açıklamasında “Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın Avrupa ziyareti İtalya'da başlıyor. Kendisine Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarımızı iki katına çıkaracağımıza dair güvence verdim. G7 Başkanlığı olarak barış ve iki devletli çözüm için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.