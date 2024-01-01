Filistin: Blair'in Batı'yı Gazze'den mülteci almaya ikna etme girişimi haberlerini takip ediyoruz

Filistin Dışişleri Bakanlığı, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Batılı ülkeleri, savaş sonrası Gazze Şeridi'nden mülteci almaya ikna etmek için bir çalışma grubuna başkanlık ettiği yönündeki haberleri “büyük bir önemle takip ettiğini” bildirdi.

İsrail medyasında yer alan söz konusu haberlere dair Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail medyasında aktarılanları büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Tony Blair'in, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik soykırım ve zorla yerinden etme planları çerçevesinde bu suçun işlenmesine ortak olmamasını umuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

“Eğer haber doğruysa, bu eylem Filistin halkına ve Filistin halkının anavatanlarındaki haklarına düşmanlıktır, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insanlık karşıtıdır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine neden olan veya buna ortak olanların yargılanması gerektiği vurgulandı.