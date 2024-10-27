‘Filistin davası’ yine lafta kaldı

HABER MERKEZİ

Ankara’nın aldığı boykot kararına rağmen İsrail’le ticaret iddiaları sürerken iktidar en küçük eleştiriye bile tahammül edemiyor.

İstanbul'da düzenlenen Saha EXPO Fuarı'nda İsrail ordusuna silah sağladığı belirtilen BAE System protesto edildi. Protestonun ardından İslamcı yazarlardan Adem Özköse ve bir kişi ağızları kapatılarak gözaltına alındı. Ayrıca bir kişinin de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yine aynı şirketi sorduğu ancak yanıt alamadığı görüldü.

İslamcı yazarlardan Adem Özköse, İsrail ordusuna silah tedarik ettiği için eleştirilen İngiltere merkezli savunma şirketi BAE Systems'in İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'na katılımını protesto etti. Bakanlıkların da destek verdiği SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na birçok ülkeden firma iştirak etti.

Özköse, BAE Systems'in stadında, "Bu İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri. Gazze'de kardeşlerimiz öldürülürken buna izin vermeyelim" sözleri ile şirketi protesto etti. Ardından Özköse, ağzı kapatılarak gözaltına alındı. Adem Özköse'nin kurucusu olduğu Muştu Gençlik isimli kuruluş, daha sonra Özköse ve bir kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

BAKAN FİDAN YANIT VERMEDİ

Bunun ardından bakanların da ziyaret ettiği fuarda bir kişi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "BAE Systems'in bu fuarda ne işi var?" diye sordu. Fidan soruyu yanıtsız bırakırken yanındakilerden birinin kameranın önüne geçerek, "Bana geleceksin soracaksın, ben sana müsaade edeceğim" ifadeleri dikkat çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katılarak açıklama yapmıştı.

Öte yandan şirketin SAHA EXPO Fuarı'na katılmasını protesto etmek isteyen SAADET Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları'nın basın açıklaması, polis tarafından engellendi. Basın açıklamasını okumak isteyen Gençlik Kolları Başkanı Fatih Celalettin Türkmen'in, "Bugün katil İsrail'e en büyük silah ticaretini yapan BAE Systems'i protesto etmek için ve yetkililere akıllarını başlarına almalarını söylemek için gelmiştik" dediği sırada konuşmayı kesen polis, "Yeri burası değil" diyerek basın açıklamasına engel oldu.

Türkmen, "Buradan iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum, SAADET Partisi İstanbul Genç Kolları olarak, bu ticareti derhal durdurun. Bu yaptığınız kardeşlerimizi göz göre göre kana bulamaktır. Elimizde Filistinli kardeşlerimizin kanı var. Bizi bu kandan temizleyin" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasını yapamayan kitle "Nehirden denize özgür Filistin" sloganı atarak alandan ayrıldı.

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FİLİSTİN ÜZERİNDEN TİCARET

Gazeteci Metin Cihan, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile İsrail arasında verilerde tespit edilemeyecek şekilde ticaretin devam ettiğini yazdı. Cihan, “Bizim gümrükten çıkışta Filistin olarak kaydediliyor. Yolda İsrail olarak değiştiriliyor" ifadelerini kullandı. Cihan'ın aktardığına göre; Türkiye'deki gümrükten çıkışta gemi, Filistin'e gidecek şekilde kaydediliyor. Cihan'ın iddiasına göre yolda, İsrail olarak değiştiriliyor. Gemi, İsrail limanına vardığında malzeme İsrailli alıcıya teslim ediliyor. Cihan'ın iddiasına göre Filistin'de bu iş için kurulu şirkete komisyon ödeniyor. Komisyoncu şirket de ya İsrail'le bağlantısı olan ya da İsraillilerin kurduğu bir şirket.

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BAYRAKTAR YALANLAYAMADI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz ay Baykar'ın, İsrail ordusunun savaş uçaklarını ve silahlarını üreten şirketle birlikte Azerbaycan'da düzenlenen bir fuarda ortak sponsor olmasına yönelik eleştirilere tepki göstermişti. Bayraktar, "Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız. Azerbaycan'daki ADEX Uluslararası Savunma Fuarı'nda Türk firmalarının dominant bir rol üstlenmesi ve büyük sponsorlar arasında yer alması da bu başarının en somut göstergesidir. Bu gelişmeden ancak gurur duyulabilir" dedi. Eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Baykar’ın yaptığı sponsorluk nedeniyle İsrail ile iş birliği yapmakla suçlanmasını ‘itibarsızlaştırma çabası’ olarak değerlendirmişti.