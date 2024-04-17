Filistin davasına sahip çıkacağız

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, 31 Mart’ta elde edilen tarihi seçim başarısının ardından TBMM’de ilk Grup Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililerin doldurduğu grup salonunda adeta adım atacak yer kalmadı. Çok sayıda kentten il ve ilçe örgütlerinin yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da Grup Toplantısı’na katıldı.

CHP Lideri Özgür Özel, grup konuşmasında 31 Mart seçim başarısında emeği olan parti örgütlerini onore etti. Türkiye’nin 81 kentindeki CHP’lilerin, “Hayatlarında ilk kez Türkiye’nin birinci partisinin grup toplantısını izlediğini” belirten Özel, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları ile selamlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında Afyon, Adıyaman, Kastamonu ve Kırıkkale’de sandıktan CHP adayı olarak birinci çıkan Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal’a da yer ayırdı. Malatya’da seçimi kazanamayan ancak CHP’nin oy oranını önemli oranda artıran Veli Ağbaba da CHP Lideri tarafından unutulmadı. Özel, Ağbaba’nın çok önemli bir oy aldığını kaydetti. Mart 2019’da CHP’ye seçim kazandıran ve Mart 2024’te sandık başarısını yineleyen büyükşehir belediye başkanları da Özgür Özel’in özellikle teşekkür ettiği isimler arasında oldu.

DENİZ GEZMİŞLERİN DAVASI FİLİSTİN

Özel’in dış politika ile ilgili konuşması da dikkati çekti. Avrupa Karma Parlamento Meclisi için Fransa’ya gidecek Özel, Fransa’da yapacağı konuşmada Filistin’de yaşananlara ve “İsrail’in zulmüne” değineceğini söyledi. Özel’in, “Filistin, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davasıdır” sözleri salondan büyük alkış aldı.

CHP Lideri Özel, seçim başarısının Türkiye İttifakı ile sağlandığının altını çizerek, yeni dönemde Türkiye’deki ekonomik krizle ilgili politika üreteceklerini ifade etti. CHP’nin gölge kabinesinde yer alan isimler ile birlikte halkın gerçek sorunlarını ortaya koyan ve çözüm önerileri içeren çalışmaların düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Özel’in grup konuşmasındaki, “Erdoğan’dan esnafın, çiftçinin, emekçinin, emeklinin haklarını söke söke alacağız” sözleri de büyük alkış topladı.

Özel, Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmasın. Ancak bugün Antalya’da büyük bir hukuksuzluk ile karşı karşıyayız. 2017’de AKP döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Geçtiğimiz hafta rekor bir oyla Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, teleferik hattını işleten şirketin, belediye şirketindeki görevinden 2023 yılında ayrılmışken o ayrıldıktan sonra teleferik üç kez daha denetlenmiş, rapor sağlam verilmişken bugün hiçbir kusuru ve günahı olmadığı halde başkanımız gözaltına alındı. Soma’da 301 madenci öldü, bir kamu görevlisi, bir kamu görevlisi yargılanmadı. Soma’dan İliç’e ne facialar yaşandı. Hiçbirinde bir kamu görevlisi yargılanmadı. Tren kazası olur. Hatları işleten açığa alınır, yargılanma izni verilmez. Devlet Demiryolları’na Genel Müdür yapılırken, 22 yıllık iktidarlarında bir kişiye yargılanma izni vermemişken yaşanan olayın günah keçisini, suçsuz başkana, Mesut Kocagöz’e yıkanlara yazıklar olsun. Buna izin vermeyeceğiz”