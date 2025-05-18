Filistin'de soykırım uygulayan İsrail, Gazze'de kara harekâtı başlattı!

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda on binlerce insanı katlederek soykırım uygulayan İsrail, Gazze'de kara saldırısı başlattı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekâtı başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Bu operasyon Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu’nun başlangıcını işaret ediyor" denildi.

Geçtiğimiz hafta boyunca bir "açılış saldırısı" başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bu süreçte, Hamas’a ait 670'den fazla hedef vuruldu. Hedef alınan yerler arasında silah depoları, militanlar, yer altı tünel hatları ve tanksavar füze fırlatma noktaları yer aldı. Hava kuvvetleri, Gazze Şeridi genelinde operasyon yürüten birliklere düzenli olarak destek vermeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail güçleri, şu anda Gazze Şeridi'nde stratejik bölgeleri kontrol altına almış durumda. IDF, İsrail vatandaşlarını korumak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki terör örgütlerine karşı gerektiği sürece operasyonlarını sürdürecek" denildi.

ON BİNLERCE İNSAN KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 53 bin 339 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralıların sayısının da 121 bin 34'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.