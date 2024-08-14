Filistin'de soykırıma devam eden İsrail, dört günlük ikiz bebekleri katletti!

İsrail'in Filistin'deki soykırımı devam ederken Gazze'nin merkezine yapılan saldırıda dört günlük ikiz bebekler katledildi.

Saldırı sırasında bebeklerini kaydettirmek için devlet dairesinde bulunan Muhammed Abu AlQumsan'ın eşi ve eşinin annesi de aynı saldırıda öldürüldü.

Associated Press'in haberine göre Muhammed Abu AlQumsan, eczacı olan eşi Joumana Arafa'nın dört gün önce sezaryenle doğum yaptığını ve ikizlerin dünyaya geldiğini Facebook'tan duyurduğunu söyledi.

Salı günü, doğumları yerel bir devlet dairesine kaydettirmeye giden Muhammed Abu AlQumsan'ı arayan komuşarı, Deyr el-Belah kenti yakınlarında sığındığı evin bombalandığını söyledi.

AP'ye, cesetlerin götürüldüğü hastanede otururken ve elinde ikizlerin doğum belgelerini tutarken konuşan Abu AlQumsan, "Ne olduğunu bilmiyorum. Bana eve isabet eden bir top mermisi olduğu söylendi" dedi.

İSRAİL İSTEDİ DİYE GAZZE'DEN AYRILMIŞLARDI

Asser adında bir erkek ve Aysel adında bir kız olan yeni doğmuş bebeklerin ölümüne neden olan saldırıda anneleri Arafa ve ikizlerin büyükannesi annesi de hayatını kaybetti. Abu AlQumsan ve eşi savaşın ilk haftalarında Gazze Şehri'ni boşaltma emirlerine uymuşlardı. Ordunun talimatları doğrultusunda Gazze'nin merkezine sığınmışlardı.

İSRAİL YORUM YAPMADI

AP'nin bildirdiğine göre İsrail ordusu saldırılarla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

HAMZA YUSUF'TAN BBC'YE: KATİL KİM?

İskoçya'nın eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf, saldırıya tepki gösterdi. İsrail'in her gün savaş suçu işlediğini vurgulayan Yusuf, “Çocuklarımız böyle bir katliamın göz göre göre gerçekleşmesine nasıl izin verdiğimizi soracaklar. Onlara nasıl cevap vereceğiz? Bu dört günlük ikizler hangi suçu işledi? Onlar da Hamas'tan mıydı? İsrail'e karşı yaptırımlar nerede? Böylesi bir insanlık dışı olay karşısında bazı insanlar hala sessizliği tercih ediyor” açıklamasını yaptı.

Yusuf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BBC'nin haberi verirken manşette failin ismini anmamasına da tepki gösterdi.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİ'NDEN TEPKİ

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail'in savaş suçları işlediğine dair ezici kanıtlara rağmen Birleşik Krallık hükümeti İsrail'e silah ihraç etmeye devam ediyor. Bu suç ortaklığına son verin. Tüm silah satışlarını derhal askıya alın” dedi.

"İNGİLTERE'NİN SİLAH SATIŞI SONA ERMELİ"

İşçi Partisi’nin bir diğer milletvekili Richard Burgon ise, “Bu çok korkunç. İsrail her geçen gün savaş suçu işliyor. İngiltere'nin İsrail'e silah satışı sona ermelidir” ifadelerini kullandı.

Başka bir yerde ise üç aylık bir bebek, İsrail'in güneydeki Han Yunus kenti yakınlarında düzenlediği ve aralarında beş ila 12 yaşlarındaki beş kardeşinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğü hava saldırısından sağ kurtulan tek aile üyesi oldu.

115 YENİ DOĞAN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, savaşın başlamasından bu yana bölgede 115 yeni doğan bebeğin öldüğünü açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 40,000 kişi hayatını kaybetti; binlerce kişinin de enkaz altında olduğu düşünülüyor. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırması sonucu yaklaşık 1.200 kişi ölmüş, 250 kişi de rehin alınmıştı.

BM'ye göre İsrail güçleri 4 Temmuz'dan bu yana Filistinlilerin barındığı en az 21 okulu hedef alarak - bir noktada dört günde dört okul olmak üzere - çoğu çocuk yüzlerce kişiyi öldürdü. İsrail kanıt sunmaksızın okulların Hamas militanları tarafından kullanıldığını iddia etti.