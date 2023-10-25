Filistin'den ABD'li aktör John Cusack'a teşekkür

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki sivillerin yerinden edilmesine ilişkin raporu sosyal medyada hesabından paylaşması nedeniyle ABD'li oyuncu John Cusack'a teşekkür etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD’li oyuncu John Cusack’ın İsrail merkezli bir düşünce kuruluşunun Gazze’deki sivilleri yerinden etme raporunu paylaştığı için teşekkür etti.

DHA'nın haberine göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı, Cusack’ın Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü’nün işgal altındaki Gazze’ye yönelik yerinden etme raporunu kamuoyunun bilgisine sunduğu için teşekkür etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Cusack'ın paylaşımına cevaben, “Platformunuzu kullanarak Gazze'de her geçen dakika yaşanan trajediyi dünyaya duyurduğunuz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

CUSACK: DÜNYA NE OLDUĞUNU GÖRMELİ

Dünyaca ünlü aktör John Cusack, 17 Ekim’de ilgili raporu konu alan bir haberin linkini X hesabından paylaşarak “Dünya neler olduğunu görmeli. Gazze harabeye dönene kadar bombardıman durmayacak. Hayatta kalanlar ucuz işgücü olarak kullanılmak üzere Mısır'a gönderilebilir. İsrailli düşünce kuruluşu Gazze'nin tamamen etnik temizliğe tabi tutulması için bir plan hazırladığını söylüyor” açıklamasını yapmıştı.

world must see what is happening -bombing won’t stop until Gaza lays in ruins - those left alive can shipped to Egypt at a price & used as cheap labor -

This says ⬇️



Israeli think tank lays out a blueprint for the complete ethnic cleansing of Gaza – https://t.co/2Od7WLyjbZ — John Cusack (@johncusack) October 24, 2023

RAPOR: GAZZE ŞERİDİ'NİN BOŞALTILMASI İÇİN EŞSİZ VE NADİR BİR FIRSAT

Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü, 17 Ekim’de yayınladığı tavsiye raporunda, “Şu anda Mısır hükümetiyle koordineli olarak Gazze Şeridi'nin tamamının boşaltılması için eşsiz ve nadir bir fırsat var. Gazze Şeridi'ndeki tüm Arap nüfusunun yeniden yerleştirilmesi ve insani rehabilitasyonu için İsrail, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan'ın ekonomik ve jeopolitik çıkarlarıyla uyumlu, acil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir plan gerekiyor” ifadelerine yer verdi.