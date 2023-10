Filistin'den ABD'li aktör John Cusack'a teşekkür

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD’li oyuncu John Cusack’ın İsrail merkezli bir düşünce kuruluşunun Gazze’deki sivilleri yerinden etme raporunu paylaştığı için teşekkür etti.

DHA'nın haberine göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı, Cusack’ın Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü’nün işgal altındaki Gazze’ye yönelik yerinden etme raporunu kamuoyunun bilgisine sunduğu için teşekkür etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Cusack'ın paylaşımına cevaben, “Platformunuzu kullanarak Gazze'de her geçen dakika yaşanan trajediyi dünyaya duyurduğunuz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

CUSACK: DÜNYA NE OLDUĞUNU GÖRMELİ

Dünyaca ünlü aktör John Cusack, 17 Ekim’de ilgili raporu konu alan bir haberin linkini X hesabından paylaşarak “Dünya neler olduğunu görmeli. Gazze harabeye dönene kadar bombardıman durmayacak. Hayatta kalanlar ucuz işgücü olarak kullanılmak üzere Mısır'a gönderilebilir. İsrailli düşünce kuruluşu Gazze'nin tamamen etnik temizliğe tabi tutulması için bir plan hazırladığını söylüyor” açıklamasını yapmıştı.

world must see what is happening -bombing won’t stop until Gaza lays in ruins - those left alive can shipped to Egypt at a price & used as cheap labor -

This says ⬇️



Israeli think tank lays out a blueprint for the complete ethnic cleansing of Gaza – https://t.co/2Od7WLyjbZ