Filistin'den, Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin kapatılmasına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin İsrail tarafından kapatılmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "İsrail ordusunun Ramallah kentine baskını ve Katar'ın Al Jazeera yayın organının ofisini kapatması, uluslararası yasaların açık bir ihlalidir ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun işgali sona erdirme kararının hızla uygulanmasını gerektirir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Al Jazeera ofisine baskın ve kapatmanın, İsrail'in soykırım suçlarını tamamlama ve Batı Şeria'yı "ilhak" planları kapsamında olduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası sessizliğin, aşırı sağcı İsrail hükümetini suç ve ihlallerini artırmada cesaretlendirdiğine vurgu yapılan açıklamada, bu durumun iki devletli çözüm temelinde barış müzakerelerinin canlandırılması imkanlarını da baltaladığı belirtildi.

Al Jazeera'nın yaklaşık 4 ay önce de Kudüs'teki ofisi kapatılmıştı.