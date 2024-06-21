Filistin'den Ermenistan açıklaması: Karardan memnunuz

Filistin Devlet Başkanlığı, Ermenistan'ın ülkelerini tanıma kararından memnun olduklarını bildirdi. Açıklamada, Ermenistan'ın kararı, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Filistin Devlet Başkanlığı, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıma kararının memnuniyet ve takdirle karşılandığı ifade edildi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Ermenistan'ın kararı, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Açıklamada, henüz Filistin'i tanımamış Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 1967 sınırlarına uygun olarak Filistin'i tanımaya; barış ve istikrarın sağlanmasını destekleme, uluslararası meşruiyet ve hukuk kurallarını pekiştirme yolunu seçen İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya ve Ermenistan örneğini takip etmeye teşvik edildi.

FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLET SAYISI 149'A YÜKSELDİ

Habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki 193 ülkeden Filistin'i tanıyanların sayısı 149'a yükseldi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, uluslararası hukuka ve meşruiyete uygun olarak Filistin devletini tanımasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Söz konusu kararın "hakkın, adaletin, meşruluğun ve Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin zaferi" olduğunu aktaran Şeyh, Ermenistan'a teşekkürlerini iletti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yıkıcı saldırılar düzenlemesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını tırmanmasının ardından son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.