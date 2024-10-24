Filistin'den tampon bölge açıklaması

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, geçen günlerde Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını yaktığını, sahada infazlar gerçekleştirdiğini, tehcir planlarını hayata geçirmek ve burayı tampon bölgeye dönüştürmek için kasıtlı olarak aç bırakma politikası uyguladığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail ordusunun, son zamanlarda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde uyguladığı politikalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ZORLA YERİNDEN ETME

Ofis Müdürü Sevabite, İsrail ordusunun birkaç gündür Gazze'nin kuzeyindeki barınma merkezlerinde yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını yaktığını söyledi.

Sevabite, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yaklaşık 19 gündür yoğun kara ve hava saldırısı düzenleyen ve bölgeyi kuşatan İsrail ordusunun, barınma merkezlerindeki "yerinden edilmiş insanların peşine düşerek onları tahliye etmeye zorlamaya kuzeyden göndermeye başladığını" dile getirdi.

İsrail ordusunun, kuzeydeki çeşitli barınma merkezlerini boşalttıktan sonra yerlerinden edilenlerin çadırlarını yakmaya başladığını ifade eden Sevabite, "İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinin kendi işgaline tabi bir tampon bölgeye dönüştürülmesini içeren yerinden etme hedefine ve planına ulaşmayı amaçlıyor. Bu kabul edilemez ve uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor" diye konuştu.

Ofis Müdürü Sevabite, İsrail ordusunun bunları "kendisine suç işlemesi için silah sağlayan Amerikan yönetiminin tüm koruması altında ve İngiltere, Almanya ve Fransa gibi soykırıma ortak olan bazı Batılı ülkelerin onayıyla" yaptığını söyledi.

AÇ BIRAKMA POLİTİKASI

İsrail'in Filistin halkını yerinden etmeye yönelik girişimlerini kınayan Sevabite, "özgür dünyaya bu politikayı kınaması" çağrısında bulundu.

Gazze'de olup bitenlerden ABD'yi İsrail'i ve onu destekleyen Batılı ülkeleri sorumlu tutan Sevabite, uluslararası topluma suskunluktan vazgeçmesi, soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapması ve Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin yerinden edilmesini durdurmak için pratik ve ciddi tutumlar sergilemesi çağrısını yaptı.

Sevabite, İsrail'in mal ve yardım girişini engellemesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Filistin halkının açık bir aç bırakma politikasına maruz kaldığını bu durumun hayatlarını tehdit ettiğini vurguladı.