Filistin destekçileri yasak sonrası sokakta

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İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’da süren saldırılarına karşı Hizbullah’tan da misilleme gelirken İsrail karşıtı protestolar sürüyor. İsrail ordusunun önceki gün Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 20’ye, yaralananların sayısı da 66’ya yükseldi.

Hizbullah ise, İsrail ve güney Lübnan’daki İsrail mevzilerine yönelik 34 misilleme saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ise eylem yasağının kaldırılmasının ardından Dam Meydanı’nda geniş katılımlı bir protesto düzenlendi.

Göstericiler, Filistin, Suriye, Yemen ve Lübnan’a desteklerini ifade ederek bu bölgelerde şiddet ve savaştan etkilenenlerle dayanışma gösterdi. Protestolar, Filistin yanlısı gruplar ile İsrailli futbol taraftarları arasında yaşanan şiddet olaylarının ardından yasaklanmıştı.