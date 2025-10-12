Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh ile eski İngiltere Başbakanı Blair, "Gazze'de gelecek dönemi" görüştü

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Gazze Şeridi'nde saldırılardan sonraki dönemi ve iki devletli çözümü ele aldı.

Şeyh'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Blair ile Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nin saldırılar sonrasını; "Gazze'de ertesi günün" ele alındığını kaydeden Şeyh, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları durdurmayı ve bölgede kalıcı barışı sağlamayı hedefleyen çabalarında başarıya ulaşması için izlenecek yolların değerlendirildiğini ifade etti.

Şeyh, "ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması, esirlerin serbest bırakılması ve iyileşme ile yeniden imar sürecine yönelme konularında Başkan Trump, Blair ve ilgili taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğuklarını teyit ettiğini" belirtti.

Görüşmede ayrıca tarafların "Filistin yönetiminin zayıflatılmasına yönelik eylemlerin önüne geçilmesi özellikle de İsrail tarafından el konulan Filistin fonlarının iadesinin önemine değindiğini kaydeden Şeyh, uluslararası meşruiyet temelinde kapsamlı ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak iki devletli çözümün baltalanmasının da engellenmesi gerektiğinin altını çizdiğini kaydetti.

BLAIR'İN ADI TRUMP'IN GAZZE PLANINDA GEÇİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı Gazze planında Blair'ın ismi, "Gazze'yi yönetecekler" arasında yer almıştı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan da konuya ilişkin "İşgalciye kontrol hakkı tanınıp bu kontrol uluslararası nitelikteki formüllerle maskelenirse, özellikle de birçok ülkede soykırım ve barışçıl halklara karşı provokasyonla suçlanan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimler zikredilirse bu durum Filistin halkı tarafından kabul edilmez." açıklamasında bulunmuştu.

GAZZE'DE VARILAN ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.