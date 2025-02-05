Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Trump'ın 'işgal' açıklamasına tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'ni devralma ve Filistinlileri toprakları dışına sürme" açıklamalarına tepki gösterdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Trump'ın söylemlerine işaret ederek, "Bu çağrılar, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve Filistin devleti kurulmadan bölgede barış ve istikrar sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının topraklarından, haklarından ve mukaddesatından vazgeçmeyeceğine vurgu yapan Abbas, Gazze Şeridi'nin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

"Onlarca yıldır mücadelesini verdiğimiz halkımızın haklarının çiğnenmesine izin vermeyeceğiz" diyen Abbas, Filistin halkının meşru haklarının tartışılmaz olduğunu ve Filistin Kurtuluş Örgütünün Filistin halkının "tek meşru temsilcisi" olduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı, "Kimsenin Filistin halkının geleceği hakkında karar vermeye hakkı yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Abbas, Arap ülkelerinin Filistinlilerin yerinden edilmesine ve ilhaka karşı duruşunu takdir etti, bölgede barışın sağlanması için uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi uyarınca bağmısız Filistin devletinin kurulması gerekliliğine dikkati çekti.

Mısır ve Ürdün'ün Filistinlilerin yerinden edilmesine ve haklarının ihlal edilmesine karşı tutmunu öven Abbas, Suudi Arabistan'ın bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik bağlılığını hatırlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine seslenen Mahmud Abbas, uluslararası meşruiyete dayalı oybirliğiyle alınan kararları ile Filistin halkını korumak ve onların haklarını muhafaza etmek için sorumluluklarını üstlenme ve acil bir şekilde harekete geçme çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu dile getiren Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması" iddiasında bulunan Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını ileri sürmüştü.