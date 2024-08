Filistin direnişinin sembollerinden "Hanzala" Cihangir'de merdivenlere resmedildi

Geçtiğimiz günlerde, onlarca kişinin bastığı Cihangir’de Salı Pazarı Yokuşu olarak bilinen merdivenlere resmedilen Filistin bayrağını 'Direnen ulusun bayrağı yerde değil gökte olur' diyerek beyaza boyayan Beyoğlu Belediyesi, merdivenlere Filistin direnişinin sembollerinden olan, karikatürist Naci el-Ali'nin Hanzala karakterini resmetti. Ressam Furkan Akhan tarafından akrilik boya ile yapılan çalışma dört gündür devam ediyor. Çalışmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

"HANZALA’NIN DA YÜZÜNÜ İNSANLIĞA DÖNECEĞİ GÜNLERE..."

Merdivenlere resmedilen Hanzala çalışmasını yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şunları kaydetti:

"Filistin’de çocukluk yıllarımızdan beri içimizi acıtan görüntüler var maalesef. Dolayısıyla her gün şehitlerin olduğu, her gün çocukların öldüğü bir coğrafyanın bayrağının burada her gün binlerce insan tarafından ezilip geçilmesi bizim içimize sinmedi. Belki yapan arkadaşlar iyi niyetliydi ancak ortaya çıkan durum bizi ve kamuoyunu rahatsız etti. O nedenle biz o gün merdivenleri beyaza boyayacağımızı ve daha sonrada Hanzala’yı kalıcı olarak merdivenlere resmedeceğimizi söylemiştik. Bugün Furkan Akhan Hanzala’yı buraya resmetti. Eline, emeğine sağlık. Ona da sordum niye Hanzala’nın sırtı dönük diye. Hanzala aslında insanlığa küsmüş. Yıllardır akan kandan dolayı, yıllardır çocuk ölümlerinin bitmediği bir coğrafyaya insanlığın sırtını dönmüş olmasından dolayı Hanzala da insanlığa sırtını dönmüş durumda. O nedenle biz Hanzala’yı buraya kalıcı olacak şekilde resmettik. İnşallah Hanzala’nın da yüzünün güleceği, yüzünü insanlığa döneceği, Filistin’de barışın olacağı ve Filistin halkının kendi ülkesinde özgürce yaşayacağı günlere olan inancımızı bir kez daha tazeliyoruz. Filistin halkıyla dayanışma duygularımızı buradan bir kez daha iletiyoruz."