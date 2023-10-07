Filistin Dışişleri Bakanlığı: Defalarca uyardık

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde İsrail'e düzenlenen operasyon hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, “Filistin halkına meşru hakkı olan kendi kaderini tayin etme ve devletini kurma yetkisi vermemenin sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduk” denildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, kalıcı barışın sağlanması için 1967 sınırlarına dönülmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlığın açıklamasında İsrail'in imzalanan anlaşmaları reddetmesi ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymamasına dikkat çekilirken "Mescid-i Aksa ile Hıristiyan ve İslami kutsal mekânlara yönelik baskınların sonuçları konusunda da uyarılarda bulunduk" denildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Siyasi ufku tıkamanın ve Filistin halkına meşru hakkı olan kendi kaderini tayin etme ve devletini kurma yetkisi vermemenin sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduk.



Ayrıca günlük provokasyon ve saldırıların, yerleşimcilerin ve işgal güçlerinin devam eden terörünün ve Mescid-i Aksa ile Hıristiyan ve İslami kutsal mekânlara yönelik baskınların sonuçları konusunda da uyarılarda bulunduk.



Bölgemizde güvenlik, istikrar ve barışı sağlayacak olan, 1967 sınırlarına göre başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarındaki İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve halkın bağımsızlık ve egemenlik hakkının tanınmasıdır.



İsrail'in imzalanan anlaşmaları reddetmesi ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymaması barış sürecinin yok olmasına, 75 yıllık acı ve yerinden edilmenin ardından Filistin meselesine bir çözüm bulunamamasına, çifte standart politikasının devam etmesine, İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına yönelik suç teşkil eden ve ırkçı uygulamalarına uluslararası toplumun sessiz kalmasına ve Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizlik ve baskının devam etmesine neden olmuştur.

Barış, Filistin halkımız için adalet, özgürlük ve bağımsızlık, mültecilerin geri dönüşü ve uluslararası meşruiyet kararlarının tam olarak uygulanmasını gerektirir.”