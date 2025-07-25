Filistin Dışişleri Bakanlığı: Macron'un kararını memnuniyetle karşıladık
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararını ‘tarihi bir karar’ olarak nitelendirdiğini açıkladı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Açıklamada, Macron’un kararının ‘tarihi bir karar’ olarak tanımlandığı ve bu kararın Fransa’nın uluslararası hukuka, BM kararlarına ve iki devletli çözümün diplomatik yollarla uygulanmasına olan bağlılığını ortaya koyduğu belirtildi.
Bakanlık, ayrıca, bölgede ve küresel ölçekte barış ortamının oluşturulması için diğer ülkelere, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.
Macron’un bu kararının, özellikle Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri ile Filistin diplomasisinin uluslararası alanda Filistin’e desteği artırma çabalarının bir başarısı olarak görüldüğü kaydedildi.
Macron, eylülde Filistin Devletini resmi olarak tanıdığını ilan edecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün X hesabındaki paylaşımında Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylülde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi açıklama yapacağını duyurmuştu.
Macron'un Filistin Devletini tanıma kararı almasına ABD ve İsrail'den sert tepkiler gelirken Ürdün, Suudi Arabistan ve İrlanda memnuniyetle karşılamıştı.