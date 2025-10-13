Filistin'e destek eyleminde Die Linke milletvekiline gözaltı

Sol Parti (Die Linke) Milletvekili Cem İnce, Almanya'nın başkenti Berlin'de dün düzenlenen Filistin'e destek eyleminde polis şiddetiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis beni gösteriden yüzüme defalarca vurarak zorla çıkardı, oysa ben parlamento gözlemcisi olduğumu açıkça belirtmiştim ve bunu defalarca haykırmıştım." ifadesini kullandı.

Polis tarafından kafasına ve yüzüne şiddetle vurularak gözaltına alındığını belirten İnce, "Tabii ki beni hemen serbest bırakmak zorunda kaldılar, bu da diğerlerine tanınmayan bir ayrıcalık. Söz konusu polis memuruna karşı şikayette bulunduk. Asla pes etmeyeceğiz ve her zaman devam edeceğiz. Savaşa ve militarizme karşı, mahallelerimiz için." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Berlin polisinin X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Filistin'e destek eyleminde 30 kişinin gözaltına alındığı ve 28 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Paylaşımda, milletvekili Cem İnce’nin gözaltına alınmasına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Berlin'de 7 Ekim'de yapılan Filistin'e destek eyleminde Sol Parti Milletvekili Lea Reisner de polis tarafından yumruklanarak darp edilmişti.