Filistin, Endonezya Devlet Başkanı Widodo'ya "devlet nişanı" verdi

Filistin Devleti, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya Filistin davasında kendileri ile ilişkileri güçlendirmedeki rolü nedeniyle "devlet nişanı" takdim etti.

Antara News'in haberine göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Merdeka Sarayı'nda düzenlenen törende Widodo'ya devlet nişanını teslim etti. Filistin davasında iki ülke arasındaki ilişkilere katkısı nedeniyle Widodo'ya nişanı takdim eden Maliki, bu ödülün Endonezya-Filistin ilişkilerini güçlendirme çabalarına duyulan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Törende hazır bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de nişanın Widodo'nun Filistin’in mücadelesine yönelik devam eden desteğini ve Endonezya'nın İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkesin sağlanması konusundaki aktif rolünü temsil ettiğini kaydetti.