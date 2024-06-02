Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistinli 80 gazeteciyi alıkoydu

İsrail güçlerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 80 Filistinli basın mensubunu alıkoyduğu veya gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aylar önce başladığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gözaltına alınan gazetecilere ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

İsrail güçlerinin Filistin halkı aleyhinde devam eden "soykırım"ın yanı sıra saldırı, tehdit, gözaltı, alıkoyma eylemlerini tırmandırdığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 80 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı ya da alıkoyduğu; 49'unun hala İsrail güçleri tarafından tutulduğu ifade edildi.