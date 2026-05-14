Filistin Eylem Komitesi'nden Nakba'nın 78'inci yılında yürüyüş çağrısı

Filistin Eylem Komitesi, Nakba’nın 78. yıldönümünde Filistin halkıyla dayanışma için sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Filistin Eylem Komitesi, açıklamasında, "Bu ateşi büyütmek için herkesi bir kez daha sokağa çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Komite, Nakba'nın 78. yılında Filistin toprakları üzerindeki işgale karşı ses yükseltmek için 16 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Sirkeci Büyük Postane önünde bir araya gelineceğini ve oradan Eminönü Meydanı'na yürüneceğini bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Filistin toprakları üzerindeki siyonist işgal 78 yıldır sürüyor.

İşgale, soykırıma, ablukaya karşı direnen Filistin halkı içinse küresel intifada ateşi yanmaya devam ediyor.

Filistin Eylem Komitesi bu ateşi büyütmek için herkesi bir kez daha sokağa çağırıyor.

Yüzbinlerce Filistinlinin anayurdundan sürülerek İşgal devleti İsrail’in ilan edildiği Filistin halkının büyük felaketi Nakba’nın 78. Yıldönümünde, Filistin toprakları üzerindeki 78 yıllık bu işgale karşı 'İşgale Son, Filistin’e Özgürlük' demek için Sirkeci Büyük Postane önünde buluşarak Eminönü Meydanı’na yürüyoruz."